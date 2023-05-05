5 мая
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Происшествия

Из-за поломки самолета перенесли полет на несколько часов

Вылет самолета авиакомпании "КрасАвиа" задержан на четыры часа из-за поломки борта, сообщает "Интерфакс".

Самолет ATR 72.
Самолет ATR 72.
krasavia.ru

Самолет должен выполнить рейс Кемерово — Красноярск.

Среднемагистральный самолет ATR-72 сломался. Борт заменят на Як-40.

О характере поломки не сообщается.

ATR 72 — турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолет производства франко-итальянского концерна ATR (фр. Avions de Transport Régional).

Ранее у самолета при посадке отказали шасси. Лайнер совершал посадку на взлетно-посадочную полосу аэродромного комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» в 15:30 по местному времени. Он следовал по маршруту "Душанбе — Иркутск".

Во время посадки у самолета оказались повреждены четыре пневматики основных стоек шасси.

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