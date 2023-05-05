Из-за поломки самолета перенесли полет на несколько часов

Самолет должен выполнить рейс Кемерово — Красноярск.
Среднемагистральный самолет ATR-72 сломался. Борт заменят на Як-40.
О характере поломки не сообщается.
ATR 72 — турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолет производства франко-итальянского концерна ATR (фр. Avions de Transport Régional).
Ранее у самолета при посадке отказали шасси. Лайнер совершал посадку на взлетно-посадочную полосу аэродромного комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» в 15:30 по местному времени. Он следовал по маршруту "Душанбе — Иркутск".
Во время посадки у самолета оказались повреждены четыре пневматики основных стоек шасси.