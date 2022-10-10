Из-за пожара в Змеиногорске возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц города Змеиногорска. Об этом рассказали в СК по региону и прокуратуре.

По данным следствия, днем 9 октября 2022 года рядом с ул. Тронова в Змеиногорске загорелась растительность.

Огонь перекинулся на жилые помещения и постройки. Пожар уничтожил шесть домов с надворными постройками. Также у одного дома повредилась кровля.

В ходе расследования следователи Ск дали юридическую оценку действиям должностных лиц муниципального образования на предмет халатного отношения к служебным обязанностям.

Расследование уголовного дела продолжается.

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по материалам прокурора в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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