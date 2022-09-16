Страшный пожар в Николаевке: altapress.ru вспоминает, как 12 лет назад полностью сгорело алтайское село

Пожар 8 сентября 2010 года оставил от алтайского села Николаевка только пепел, пейзажи можно было использовать для постапокалиптического фильма. Altapress.ru приводит хронологию событий и показывает, как это было.

Что случилось в Николаевке

Вечером 8 сентября 2010 года верховой пожар из Казахстана перешел на территорию Алтайского края. Со скорость 100 км/ч он добирался до Николаевки фронтом в три километра.

В 16:00 началась эвакуация местных жителей. Через три часа огонь дошел до Николаевки и Бастана, до следующего села Корнилово оставалось всего пять километров.

Ночью эвакуировали жителей привокзальных домов села Михайловское.

Как тушили пожар

Утром 9 сентября помощь прибыла из районов края, а также Красноярска, Омска, Томска и Москвы. Пожар в лесах и селах тушили всю ночь. Большую часть домов в селе Бастан удалось спасти, в Каменском районе возгорание локализовали.

К трем часам дня пожар в Николаевке все еще не потушили, более тысячи местных жителей эвакуировали из Михайловского района. Режим ЧП ввели в 15 районах.

Последствия пожара

Жители потеряли свои дома, скот погиб, от огородов ничего не осталось. Село полностью сгорело. Уцелели детсад, школа, больница и несколько жилых зданий.

Вернулись ли люди в село после пожара

Жильцы не бросили свои участки, хоть от них и ничего не осталось. Построили новые дома, установили водонапорную башню, провели газ, хороший интернет.

Жители снова разводят скот, высаживают огороды, водят детей в школы.

От пожара в Николаевке пострадало 1131 человек.