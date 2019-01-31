Из-за угрозы взрывов в Бийске эвакуируют учреждения образования

В Бийске утром 31 января эвакуируют медколледж и детский сад, пишут «Вести Алтай».

По данным корреспондента, учреждения образования получают письма с угрозами по электронной почте. Днем ранее в Бийске эвакуировали школу № 20, угроза также оказалась ложной.

Напомним, утром 28 января на электронные адреса многих учебных заведений и организаций Барнаула пришли письма с сообщениями о минировании.

Altapress.ru писал, что эвакуацию проводили в 18 городских школах: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.

В пяти школах образовательный процесс не прерывался из-за поступления уточняющей информации от УМВД России по Барнаулу об отсутствии угрозы. Кроме того, работу не останавливали в зданиях, в которых работают органы местного самоуправления.