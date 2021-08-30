Из-за урагана «Ида» изменилось направление течения реки Миссисипи

«Я помню, что во время урагана „Катрина“ произошло некоторое изменение направления течения реки Миссисипи, но это крайне необычно» — заявил ведущий гидролог Геологической службы США Скотт Перриен.
Эксперт допустил — на глубине реки, где нет датчиков, течение остается обычным, сообщает «Интерфакс».
Об урагане
Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на Луизиану накануне утром.
В момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). Более миллиона человек остались без света на юге США из-за урагана. Полностью обесточен самый густонаселенный город штата — Новый Орлеан.
Поступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестны.
Годовщина
«Ида» обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрешительного урагана — «Катрины», унесшей жизни более 1,8 тыс. человек.