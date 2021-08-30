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Происшествия

Из-за урагана «Ида» изменилось направление течения реки Миссисипи

Штормовой нагон и сильный ветер, которые вызвал мощный ураган «Ида», изменили направление течения реки Миссисипи возле города Новый Орлеан (США), сообщает CNN. Стихию такой силы здесь не наблюдали 170 лет.

Земля из космоса. Тайфун.
Земля из космоса. Тайфун.
СС0

«Я помню, что во время урагана „Катрина“ произошло некоторое изменение направления течения реки Миссисипи, но это крайне необычно» — заявил ведущий гидролог Геологической службы США Скотт Перриен.

Эксперт допустил — на глубине реки, где нет датчиков, течение остается обычным, сообщает «Интерфакс».

Об урагане

Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на Луизиану накануне утром.

В момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). Более миллиона человек остались без света на юге США из-за урагана. Полностью обесточен самый густонаселенный город штата — Новый Орлеан.

Поступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестны.

Годовщина

«Ида» обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрешительного урагана — «Катрины», унесшей жизни более 1,8 тыс. человек.

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