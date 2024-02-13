Из-за возгорания аппарата для сладкой ваты в квартире погибла девочка

В Москве двое малолетних детей оказались в охваченной огнем квартире.

Причина пожара — загоревшийся аппарат для сладкой ваты.

На момент приезда пожарных двухлетняя девочка была без сознания, ее направили в реанимацию местной больницы, сообщает Life.

Трехлетняя сестра ребенка находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Ранее в Алтайском крае соседи спасли двоих детей при пожаре. Женщина затопила печь и оставила сыновей. Дым от возгорания заметили соседи, им удалось освободить детей до приезда пожарных.

Прибывшие на место сотрудники МЧС тушили пожар на протяжении 30 минут. Огонь уничтожил потолочное перекрытие и стены веранды на общей площади 30 кв. м.

Отмечается, что возгорание возникло на веранде, где стояла кочегарка. Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

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