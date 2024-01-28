Из-за взрыва газа в Алейске частично разрушился дом. Есть пострадавшие

Накануне в одном из частных домов Алейска произошел хлопок газа.

В этот момент в доме находились два человека — они оба получили травмы. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Произошло частичное разрушение дома. Пожара на месте ЧП не было.

Возможная причина хлопка газовоздушной смеси — баллон, который хозяева занесли с улицы, пропускал газ, указывает "МК".

Ранее рядом с парком "Юбилейный" в Барнауле в жилом доме взорвался газ.Это произошло на ул. Селекционной.

Никто не пострадал — в доме никого не было.

Очевидцы рассказали подробности. В доме решили сделать ремонт, провели газ. Видимо, "пошло что-то не так". Газ взорвался.

На месте работали экстренные службы. Пожарные пролили строение водой.

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