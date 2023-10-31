Рядом с парком "Юбилейный" в Барнауле в жилом доме взорвался газ

Накануне в Барнауле поздно вечером в частном жилом доме взорвался газ.

Это произошло на ул.Селекционной — неподалеку от парка "Юбилейный".

Никто не пострадал — в доме никого не было, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Очевидцы рассказали подробности. В доме решили сделать ремонт, провели газ. Видимо, "пошло что-то не так". Газ взорвался.

На месте работали экстренные службы. Пожарные пролили строение водой.

Ранее в детском саду Алтайского края взорвался водонагревательный котел. Взрыв повредил пять окон, стены и кровлю. Дети остались дома, никто не пострадал.

Котел использовали для бытовых нужд.