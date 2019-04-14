Из-за задымления на алтайской трассе произошло серьезное ДТП

Судя по видео-ролику, столкновение могло произойти из-за плохой видимости. Трассу в данном направлении заволокло дымом от пожаров по полям.
Авария на трассе Барнаул-Алейск
принтскрин видео c сообщества Barnaul22
Сильнее всего пострадала машина, оказавшаяся посередине. О пострадавших ничего не известно.
Напомним, Управление МЧС по Алтайскому краю предупредило об участившихся травяных палах на полях. Установившаяся сухая и ветреная погода только ускоряет распространение огня. 13 апреля из-за такого возгорания дотла сгорели два жилых дома в поселке Лесной.