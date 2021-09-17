Из-за землетрясения в Китае утекло более 150 тонн водки

Китайский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 6 в четверг, 16 сентября, утром в районе города Лучжоу.
В результате погибли три человека и более сотни пострадали.
Водка на производственных складах хранилась в больших керамических емкостях, более 170 из которых треснули.
Специалисты предприняли меры, чтобы разбавить алкоголь и устранить опасность его возгорания. Для откачивания использовали специальные насосы, защищенные от взрывов.
6 сентября землетрясение произошло в Восточной Сибири. Подземные толчки ощущались в Иркутской области. Продолжительность землетрясения составила около 20 секунд.