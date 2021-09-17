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Происшествия

Из-за землетрясения в Китае утекло более 150 тонн водки

Более 150 тонн водки вытекло из емкостей на складе китайской компании из-за землетрясения в провинции Сычуань, пишет ТАСС со ссылкой на местную газету.

Горы в Китае.
Горы в Китае.
CC0

Китайский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 6 в четверг, 16 сентября, утром в районе города Лучжоу.

В результате погибли три человека и более сотни пострадали.

Водка на производственных складах хранилась в больших керамических емкостях, более 170 из которых треснули.

Специалисты предприняли меры, чтобы разбавить алкоголь и устранить опасность его возгорания. Для откачивания использовали специальные насосы, защищенные от взрывов.

6 сентября землетрясение произошло в Восточной Сибири. Подземные толчки ощущались в Иркутской области. Продолжительность землетрясения составила около 20 секунд.

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