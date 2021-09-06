По данным Единой геофизической службы РАН, магнитуда составила 5,5.

Подземные толчки ощущались в Иркутской области в 15:47 местного времени, продолжительность землетрясения составила около 20 секунд.

О разрушениях пока неизвестно, но жители Иркутска, Братска и Ангарска рассказали в соцсетях, что в домах раскачивались люстры, двигалась мебель пишет «Росбалт».

Серия толчков началась год назад, в сентябре 2020 года. Специалисты фиксировали большое количество афтершоков, происходящих в Монголии у границы с Россией.

Последнее землетрясение в регионе фиксировали ночью 23 августа. Эпицентр толчков находился в акватории озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией, сообщает Irk.ru.

В мае сибиряки почувствовали отголоски монгольского землетрясения. Отголоски землетрясения почувствовались во всей Восточной Сибири. Об этом сообщали жители Улан-Удэ, Иркутска, Братска и Красноярского края.