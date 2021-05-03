Сибиряки почувствовали отголоски монгольского землетрясения

Возле границы Монголии и России случилось землетрясение — его ощутили также в Красноярском крае и Иркутской области, пишет prmira.ru.

Эпицентр находился в озере Хубсугул, в 123 километрах от бурятского села Кырен, сообщается на сайте мониторинга сейсмической обстановки.

Максимальная магнитуда подземных толчков составила 5,4.

Отголоски землетрясения почувствовались во всей Восточной Сибири. Об этом сообщают жители Улан-Удэ, Иркутска, Братска и Красноярского края.

Землетрясение почувствовали жители верхних этажей домов в разных районах города.

В январе в течение двух часов после основного толчка с эпицентром в районе озера Хубсугул в Монголии зарегистрировали восемь афтершоков с магнитудами от 5,2 до 4,4, сообщается на сайте Института земной коры СО РАН.

12 января мощное землетрясение почувствовали жители Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев ранним утром 12 января. Впоследствии поступили сообщения о том, что в Томской и Новосибирской областях также ощущались подземные толчки.