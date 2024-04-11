Из зоны затопления эвакуировано почти 100 тысяч жителей Казахстана. Начался сброс воды

Из зоны затопления эвакуировали более 97 тыс. человек, из них 32 тыс. детей, сообщает Kazinform. Из затопленного города Кульсары в безопасное место перевезены почти 35 тыс. жителей.

Откачано 8,8 млн кубометров талой воды.

В аварийно-спасательных работах задействовано более 27 тыс. человек, около 3 тыс. единиц техники и 15 воздушных судов.

Накануне из водохранилищ Восточного Казахстана стали сбрасывать воду. Продолжительность работ по попуску воды составит примерно 26 дней. Ожидается, что будет залито более 300 тысяч гектаров лугов в пойме реки Иртыш. Впервые за последние 11 лет ожидается, что будет затоплено 90% поймы Иртыша.

Ранее в Казахстане прорвало плотину.

Открыли шлюз Актюбинского водохранилища из-за переполнения.

Это может привести к выходу воды из берегов. Жителей прибрежных территорий и находящихся в садоводствах попросили покинуть территории.

Ранее сообщалось, что Казахстан тонет в талых водах. В соседней с Алтаем республике Казахстан действует режим чрезвычайной ситуации — талыми водами подтоплено множество территорий.

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