Избивших ребенка алтайских подростков поставили на учет и отправили на уборку кладбища

Избивших мальчика на камеру подростков из Романовского района поставили на учет в ПДН, сообщает " МК ".

21 апреля группа школьников избила и морально унизила мальчика, засняв инцидент на видео. Пострадавший ребенок после этого замкнулся в себе.

Ролик попал в интернет, делом заинтересовались следователи и прокуратура.

Мама пострадавшего ученика уверяет, что это не первый случай агрессивного поведения героев видео.

По ее словам, местный малолетний авторитет держит в страхе всю школу. У него есть несколько таких же товарищей.

Зачинщик драки, сообщает женщина, даже не извинился, а свой поступок посчитал крутым. Родительница хулигана встала на его защиту.

Все обидчики младше 14 лет, поэтому не могут получить уголовное наказание. Среди них один мальчик уже состоял на учете.

Еще двоих и одну девочку поставили на учет в ПДН после происшествия. Родители заплатят штраф.

Также семьи в добровольно-принудительном порядке пригласили на уборку могил ветеранов на местном кладбище.

Ранее в Барнауле 18-летний молодой человек ограбил и избил 16-летнего подростка.