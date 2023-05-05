5 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Избивших ребенка алтайских подростков поставили на учет и отправили на уборку кладбища

Избивших мальчика на камеру подростков из Романовского района поставили на учет в ПДН, сообщает "МК".

Подросток. Школа. Рюкзак.
Подросток. Школа. Рюкзак.
CC0

21 апреля группа школьников избила и морально унизила мальчика, засняв инцидент на видео. Пострадавший ребенок после этого замкнулся в себе.

Ролик попал в интернет, делом заинтересовались следователи и прокуратура.

Мама пострадавшего ученика уверяет, что это не первый случай агрессивного поведения героев видео.

По ее словам, местный малолетний авторитет держит в страхе всю школу. У него есть несколько таких же товарищей.

Зачинщик драки, сообщает женщина, даже не извинился, а свой поступок посчитал крутым. Родительница хулигана встала на его защиту.

Все обидчики младше 14 лет, поэтому не могут получить уголовное наказание. Среди них один мальчик уже состоял на учете.

Еще двоих и одну девочку поставили на учет в ПДН после происшествия. Родители заплатят штраф.

Также семьи в добровольно-принудительном порядке пригласили на уборку могил ветеранов на местном кладбище.

Ранее в Барнауле 18-летний молодой человек ограбил и избил 16-летнего подростка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость