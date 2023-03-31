В Барнауле 18-летний молодой человек ограбил и избил 16-летнего подростка

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года компания молодых людей выпивали в квартире. В ходе общения обвиняемый начал ругаться с подростком.

Он достал из кофты школьника телефон и потребовал его разблокировать. Подросток отказал в просьбе, после чего преступник несколько раз ударил его кулаком.

Под угрозами дальнейшего избиения юноша сообщил пароль. В результате злоумышленник забрал телефон и ушел.

Имущественный вред подростку оценили в 30 тыс. рублей. Также у школьника были телесные повреждения.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» (ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Дело передали в суд для рассмотрения.

Ранее супруга и сын жестоко избили мужчину в Алтайском крае.