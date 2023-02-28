Супруга и сын жестоко избили мужчину в Алтайском крае

Приговор женщине и ее несовершеннолетнему сыну за сильное избиение отца семейства вынесли в Советском районе края, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Известно, что подсудимая с сыном приехала в гости к мужу, с которым не живет уже больше двух лет.

Во время распития алкоголя сын с отцом начали ссориться. Парень осуждала мужчину за плохое исполнение родительских обязанностей.

В разгар конфликта обвиняемый начал бить отца по голове. Женщина поддержала сына и тоже несколько раз ударила в голову мужчины руками и металлической пепельницей.

Повреждения, нанесенные пострадавшему, оказались тяжелыми и опасными для жизни.

В ходе следствия подсудимые признали вину, от дачи показаний отказались.

Советский районный суд признал их виновными. Сына лишили свободы на три года и три месяца в исправительной колонии строгого режима. Супругу лишили свободы на три года в исправительной колонии общего режима.

При этом женщина будет отбывать наказание с отсрочкой, пока ребенок не достигнет 14 лет.

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