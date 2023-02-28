Супруга и сын жестоко избили мужчину в Алтайском крае

Известно, что подсудимая с сыном приехала в гости к мужу, с которым не живет уже больше двух лет.
Во время распития алкоголя сын с отцом начали ссориться. Парень осуждала мужчину за плохое исполнение родительских обязанностей.
В разгар конфликта обвиняемый начал бить отца по голове. Женщина поддержала сына и тоже несколько раз ударила в голову мужчины руками и металлической пепельницей.
Повреждения, нанесенные пострадавшему, оказались тяжелыми и опасными для жизни.
В ходе следствия подсудимые признали вину, от дачи показаний отказались.
Советский районный суд признал их виновными. Сына лишили свободы на три года и три месяца в исправительной колонии строгого режима. Супругу лишили свободы на три года в исправительной колонии общего режима.
При этом женщина будет отбывать наказание с отсрочкой, пока ребенок не достигнет 14 лет.
Ранее мужчина жестоко убил мать четверых детей в день развода на Алтае.