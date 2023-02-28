28 февраля
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Происшествия

Мужчина жестоко убил мать четверых детей в день развода на Алтае

В республике Алтай 40-летний мужчина убил жену в день развода, сообщает СК РФ по республике Алтай.

Осмотр места убийства.
Осмотр места убийства.
СУ СК РФ по республике Алтай

В октябре мужчина увидел супругу с другим мужчиной, приревновал и стал преследовать женщину на машине. После того, как она остановилась, разъяренный мужчина взял складной нож и ударил супругу 16 раз.

От полученных травм 37-летняя женщина умерла на месте происшествия. Преступник сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном.

Убийство произошло в день решения суда о расторжении брака.

У пары было четверо маленьких детей, которых передали на попечение к близким родственникам.

Следователи завершили расследование и признали мужчину виновным по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Преступник находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее женщина жестоко убила полуторагодовалую дочь на Алтае.

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