Женщина жестоко убила полуторагодовалую дочь на Алтае

20 февраля жительница с. Урожайного привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.
Все это происходило на глазах ее 8-летнего сына. Девочка скончалась на месте, а мать скрылась с места происшествия.
Семья состояла на учете как наблагополучная. В январе этого года суд ограничил женщину в родительских правах.
Полиция начала проверку в отношении должностных лиц, которые занимались надзором за этой семьей.
Сейчас следователи осматривают место происшествия. Женщину задержали, расследование продолжают.
Ранее мужчина убил сына за плохую успеваемость самурайским мечом.