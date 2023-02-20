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Происшествия

Женщина жестоко убила полуторагодовалую дочь на Алтае

Женщина заживо сожгла свою дочь в Советском районе Алтайского края. Об этом сообщает следственный комитет по Алтайскому краю.

Место обнаружения ребенка.
Место обнаружения ребенка.
СУ СКР по Алтайскому краю

20 февраля жительница с. Урожайного привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.

Все это происходило на глазах ее 8-летнего сына. Девочка скончалась на месте, а мать скрылась с места происшествия.

Семья состояла на учете как наблагополучная. В январе этого года суд ограничил женщину в родительских правах.

Полиция начала проверку в отношении должностных лиц, которые занимались надзором за этой семьей.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Женщину задержали, расследование продолжают.

Ранее мужчина убил сына за плохую успеваемость самурайским мечом.

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