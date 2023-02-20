Женщина жестоко убила полуторагодовалую дочь на Алтае

Женщина заживо сожгла свою дочь в Советском районе Алтайского края. Об этом сообщает следственный комитет по Алтайскому краю.

20 февраля жительница с. Урожайного привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла.

Все это происходило на глазах ее 8-летнего сына. Девочка скончалась на месте, а мать скрылась с места происшествия.

Семья состояла на учете как наблагополучная. В январе этого года суд ограничил женщину в родительских правах.

Полиция начала проверку в отношении должностных лиц, которые занимались надзором за этой семьей.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Женщину задержали, расследование продолжают.

Ранее мужчина убил сына за плохую успеваемость самурайским мечом.