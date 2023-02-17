Самурайским мечом мужчина убил сына за плохую успеваемость

Житель китайской провинции Сычуань случайно убил сына японским самурайским мечом из-за плохих оценок. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китаец Ян Цзюньмин после развода с женой жил один с 13-летним сыном, пишет Lenta.ru.

На онлайн родительском собрании учителя сообщили мужчине о плохих оценках его сына.

После разбирательств по этому поводу и пререканий с сыном, китаец разозлился и ударил мальчика самурайским мечом. Меч оставил на теле ребенка рану длиной десять см.

Испугавшись, отец вызвал скорую, врачи прибыли через десять минут. Однако спасти ребенка не успели. Мальчик скончался от потери крови.

Вскрытие показало, что на теле ребенка были и другие, более старые травмы. Судя по ним, его неоднократно избивали.

«Я просто хотел напугать его. Я сделал самое страшное из лучших побуждений», — сказал Ян полиции.

Китаец также рассказал, что самурайские мечи он коллекционировал и покупал в онлайн-магазине.

Суд приговорил мужчину к 12 годам тюремного заключения.

Ранее злобная курица напала на пожилого мужчину и убила его.