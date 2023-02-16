Злобная курица напала на пожилого мужчину и убила его

Агрессивная курица напала на пожилого ирландца и убила его, сообщает таблоид The Sun .

Пострадавшего заметил сосед, пишет Lenta.ru.

Сосед вызвал бригаду скорой помощи. Они пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался от ранений.

Следы крови на полу вели к курятнику. На лапах одной из куриц обнаружили следы крови. Птица и ранее нападала на членов этой семьи, вела себя агрессивно. Впоследствии выяснилось, что курица нанесла мужчине колотую рану с сонную артерию, из-за чего у него открылось сильное кровотечение.

Ранее жабу приготовил на ужин мужчина, накормил дочерей. Одна девочка умерла. Полиция начала расследование. Мужчине могут предъявить обвинения в убийстве.