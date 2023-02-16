16 февраля
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Происшествия

Злобная курица напала на пожилого мужчину и убила его

Агрессивная курица напала на пожилого ирландца и убила его, сообщает таблоид The Sun.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Пострадавшего заметил сосед, пишет Lenta.ru.

Сосед вызвал бригаду скорой помощи. Они пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался от ранений.

Следы крови на полу вели к курятнику. На лапах одной из куриц обнаружили следы крови. Птица и ранее нападала на членов этой семьи, вела себя агрессивно. Впоследствии выяснилось, что курица нанесла мужчине колотую рану с сонную артерию, из-за чего у него открылось сильное кровотечение.

Ранее жабу приготовил на ужин мужчина, накормил дочерей. Одна девочка умерла. Полиция начала расследование. Мужчине могут предъявить обвинения в убийстве.

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