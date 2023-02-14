14 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жабу приготовил на ужин мужчина, накормил дочерей. Одна девочка умерла

Житель индийской деревни приготовил жабу на ужин, накормил семью и погубил дочь, сообщает Times of India.

Индия.
Индия.
CC0

Впоследствии его дочерей начало тошнить, они потеряли сознание. Утром их госпитализировали. Но шестилетняя девочка умерла в больнице, ее младшая сестра — в критическом состоянии, пишет Lenta.ru. У «отца-кулинара» осложнений не было.

Полиция начала расследование. Мужчине могут предъявить обвинения в убийстве.

Ранее гигантскую жабу размером с футбольный мяч поймали в парке. Длина земноводного составила 25 сантиметров. Ей дали кличку Жабзилла.

Между тем гигантские ядовитые жабы расплодились и стали поедать птенцов и друг друга. Взрослые жабы всеядны и нападают не только на членистоногих и других беспозвоночных, но и на мелких ящериц, птенцов и зверьков размером с мышь. Не брезгуют падалью и отбросами.

Также огромная африканская жаба стала прикидываться ядовитой гадюкой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость