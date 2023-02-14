Жабу приготовил на ужин мужчина, накормил дочерей. Одна девочка умерла

Впоследствии его дочерей начало тошнить, они потеряли сознание. Утром их госпитализировали. Но шестилетняя девочка умерла в больнице, ее младшая сестра — в критическом состоянии, пишет Lenta.ru. У «отца-кулинара» осложнений не было.

Полиция начала расследование. Мужчине могут предъявить обвинения в убийстве.

Ранее гигантскую жабу размером с футбольный мяч поймали в парке. Длина земноводного составила 25 сантиметров. Ей дали кличку Жабзилла.

Между тем гигантские ядовитые жабы расплодились и стали поедать птенцов и друг друга. Взрослые жабы всеядны и нападают не только на членистоногих и других беспозвоночных, но и на мелких ящериц, птенцов и зверьков размером с мышь. Не брезгуют падалью и отбросами.

Также огромная африканская жаба стала прикидываться ядовитой гадюкой.