Огромная африканская жаба стала прикидываться ядовитой гадюкой

Крупная — более 12 см — жаба, обитающая в Центральной Африке, внешностью и даже особенностями поведения подражает живущей там же ядовитой змее, установили биологи.

Жаба, подражающая змее, открыта впервые.

Ранее биологи предполагали, что расцветка африканских гигантских жаб обеспечивает им сходство с опавшими листьями, однако группа ученых установила, что целый ряд черт жабы совпадает с обликом габонской гадюки, яд которой смертелен для человека.

Выводы были сделаны на основе 10-летней работы по изучению африканских жаб — как в музейных коллекциях, так и в природе.

Авторы исследования отмечают треугольную форму тела жабы — она соответствует форме головы гадюки. Окраска жабы также напоминает ядовитую змею.

Но самое главное — при опасности жаба издает характерное протяжное шипение, похожее на звуки, издаваемые потревоженной гадюкой, пишет polit.ru. А так жаба, в общем-то, безобидна. Исследование опубликовал Journal of Natural History.

Змея СС0

Ранее сообщалось, что аквалангисты сняли на видео спокойную гигантскую анаконду на дне реки. По словам дайверов, ее длина составляла не менее 7 метров. Несмотря на опасность, аквалангисты не удержались и подплыли достаточно близко к змее.

Внутри змеи

В 2014 году для съемок телевизионной передачи «Съеденный заживо» (Eaten Alive) исследователь Пол Розоли позволил огромной анаконде проглотить себя.

Внутри змеи Пол пробыл около часа. Как позже рассказал исследователь в своем интервью для канала NBC, все, что ему удалось запомнить — это огромная открытая пасть анаконды около его лица, а дальше все потемнело.

Пока неизвестно — каким именно образом Розоли смог выбраться из чрева змеи.