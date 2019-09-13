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Жизнь

Аквалангисты сняли на видео спокойную гигантскую анаконду на дне реки

Два аквалангист увидели гигантскую анаконду, когда исследовали дно реки Формозу в Бразилии.

Змея.
Змея.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам дайверов, ее длина составляла не менее 7 метров. Несмотря на опасность, аквалангисты не удержались и подплыли достаточно близко к змее.

Реки и озера района Бонито — единственные места в Южной Америке, где вода кристально чистая, и в ней можно увидеть анаконду, пишет mail.ru.

Змея под водой вела себя очень спокойно и нисколько не интересовалась людьми и видеокамерой.

Внутри змеи

В 2014 году для съемок телевизионной передачи «Съеденный заживо» (Eaten Alive) исследователь Пол Розоли позволил огромной анаконде проглотить себя.

Внутри змеи Пол пробыл около часа. Как позже рассказал исследователь в своем интервью для канала NBC, все, что ему удалось запомнить — это огромная открытая пасть анаконды около его лица, а дальше все потемнело.

Пока неизвестно — каким именно образом Розоли смог выбраться из чрева змеи.

Весь эксперимент был направлен на привлечение внимания общественности к исчезновению лесов Амазонии.

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