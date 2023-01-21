21 января
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Жизнь

Гигантскую жабу размером с футбольный мяч поймали в парке

Смотрители австралийского нацпарка обнаружили огромную тростниковую жабу размером с футбольный мяч, сообщает Daily Mail.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Длина земноводного составила 25 сантиметров. Ей дали кличку Жабзилла.

Жабзилла оказалась в шесть раз крупнее обычной тростниковой жабы, а ее вес составил 2,7 килограмма, пишет Lenta.ru.

По мнению смотрителей парка, она выглядела как футбольный мяч с лапами.

Тростниковые жабы питаются насекомыми и рептилиями, но могут есть все, что поместится у них во рту — небольшими млекопитающими, птицами.

Тростниковые жабы могут жить до 15 лет.

Ранее сообщалось, что гигантские ядовитые жабы расплодились и стали поедать птенцов и друг друга. Взрослые жабы всеядны и нападают не только на членистоногих и других беспозвоночных, но и на мелких ящериц, птенцов и зверьков размером с мышь. Не брезгуют падалью и отбросами.

Прикинулась змеей

Между тем огромная африканская жаба стала прикидываться ядовитой гадюкой.

Выводы были сделаны на основе 10-летней работы по изучению африканских жаб — как в музейных коллекциях, так и в природе.

Авторы исследования отмечают треугольную форму тела жабы — она соответствует форме головы гадюки. Окраска жабы также напоминает ядовитую змею.

Но самое главное — при опасности жаба издает характерное протяжное шипение, похожее на звуки, издаваемые потревоженной гадюкой.

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