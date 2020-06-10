Гигантские ядовитые жабы расплодились и стали поедать птенцов и друг друга

На юг США обрушилась напасть — здесь расплодились гигантские ядовитые жабы. Жара и ливни создали идеальные условия для их размножения.

Rhinella marina или жаба-ага — вторая из самых крупных жаб после жабы Бломберга. Ее длина достигает 24 см, а масса может составлять более килограмма.

Взрослые жабы всеядны и нападают не только на членистоногих и других беспозвоночных, но и на мелких ящериц, птенцов и зверьков размером с мышь. Не брезгуют падалью и отбросами.

При отсутствии корма могут заняться каннибализмом, пишет mail.ru.

Жабы быстро размножаются — одна самка обычно откладывает от 4 до 35 тыс. икринок.

Ага ядовитая — когда взрослая жаба потревожена, ее железы выделяют молочно-белый секрет, содержащий буфотоксины. Яд вызывает конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца.

Нашествие гигантских жаб началось после ливней, охвативших юг Флориды. Местные жители опасаются за своих питомцев — чаще всего жертвами ядовитых жаб становятся собаки.

Прикинулась змеей

Ранее сообщалось, что огромная африканская жаба стала прикидываться ядовитой гадюкой.

Выводы были сделаны на основе 10-летней работы по изучению африканских жаб — как в музейных коллекциях, так и в природе.

Авторы исследования отмечают треугольную форму тела жабы — она соответствует форме головы гадюки. Окраска жабы также напоминает ядовитую змею.

Но самое главное — при опасности жаба издает характерное протяжное шипение, похожее на звуки, издаваемые потревоженной гадюкой.