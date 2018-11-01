Изнасилованная полицейскими дознаватель оказалась дочкой высопоставленного силовика

В Уфе разгорается скандал с изнасилованием полицейского дознавателя. В этом преступлении подозревают трех других полицейских. Как оказалось, у потерпевшей отец тоже служит в полиции, более того — работает начальником силового подразделения МВД Республики Башкортостан, сообщает РИА Новости.

По данным Bashinform.ru, в изнасиловании подозреваются 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району (непосредственный начальник потерпевшей), 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

Как рассказали в Следкоме, 23-летней девушку изнасиловали в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по двум статьям — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Телеграм-канал mash сообщает, что руководство пригласило девушку в кабинет под предлогом выяснения рабочих моментов. В итоге над девушкой издевались до самого утра. После произошедшего она сразу пошла в Следственный комитет.

Изнасилование вызвало большой общественный резонанс. Некоторые интернет-пользователи предположили, что виновницей произошедшего могла быть сама девушка, или же пошутили над произошедшем. Большинство пользователей сети отреагировало неоднозначные заявления с негодованием и написало комментарии в поддержку пострадавшей, сообщает Рен-ТВ.

Что известно о подозреваемых

Самый младший из подозреваемых женат — он вступил в брак в 2009 году. По данным издания, в этом же году он работал обычным инспектором УФМС и зарабатывал 227 тысяч рублей в год. Мужчина — приверженец здорового образа жизни и играет в дартс. Утверждается также, что по данному делу он проходит в качестве свидетеля и сотрудничает со следствием. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники в полиции.

Другой задержанный, 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району, занял свой пост в июне 2013 года. Недавно он хвастался перед журналистами высокими показателями раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений и дисциплиной в отделе — по его словам, в прошлом году к дисциплинарной ответственности было привлечено 80 сотрудников.

О третьем подозреваемом пока подробностей не сообщают.