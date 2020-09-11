Изнасилованный бутылкой парень рассказал свою версию случившегося и заявил об угрозах

«Я гулял и встретил друга. Он пригласил пойти вместе с ним и поздравить знакомую Алису. Мы пошли и купили подарок, потом встретились с девочками. <…> Мы пошли на природу, начали отдыхать. Слишком много выпили, после этого произошел этот инцидент», — рассказал «Вестям Новосибирска» молодой человек.
Компания пила водку. потом переключились на пиво — понижали градус.
После возлияния случившееся помнит смутно. Но уверен, что виновата именинница — именно девушка стала приставать к парню.
«Она начала приставать ко мне, уговаривать меня снять штаны. В какой-то момент она начала совершать насильно действия сексуального характера», — вспоминает студент.
Виновница торжества уговорила пьяного студента колледжа снять штаны на камеру. Когда молодой человек согласился на это, девушка подошла сзади с бутылкой из-под алкоголя и надругалась над ним.
Ночью в сети появилось видео изнасилования студента бутылкой. Ролик снял товарищ, с которым покупали подарок школьнице. О случившемся сразу узнали и жители поселка, посмотрев откровенный ролик.
Отец школьницы пригласил на беседу пострадавшего: «Он меня запугал, чтобы я не обращался в полицию. Сказал, что на меня есть конфиденциальная информация. Если буду высовываться, то мне не поздоровится. Меня хотели обвинить, будто это я всех споил и совратил»", — рассказывает парень.
Теперь он собирается подать в суд на тех, кто выложил в сеть видео.
Разбирательством в произошедшем занимается региональное управление Следственного комитета.