Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Изнасилованный бутылкой парень рассказал свою версию случившегося и заявил об угрозах

В поселке Маслянино (Новосибирская область) на праздновании дня рождения 15-летней школьницы именинница изнасиловала бутылкой из-под алкоголя студента колледжа.

Бутылки
Бутылки
СС0

«Я гулял и встретил друга. Он пригласил пойти вместе с ним и поздравить знакомую Алису. Мы пошли и купили подарок, потом встретились с девочками. <…> Мы пошли на природу, начали отдыхать. Слишком много выпили, после этого произошел этот инцидент», — рассказал «Вестям Новосибирска» молодой человек.

Компания пила водку. потом переключились на пиво — понижали градус.

После возлияния случившееся помнит смутно. Но уверен, что виновата именинница — именно девушка стала приставать к парню.

«Она начала приставать ко мне, уговаривать меня снять штаны. В какой-то момент она начала совершать насильно действия сексуального характера», — вспоминает студент.

Виновница торжества уговорила пьяного студента колледжа снять штаны на камеру. Когда молодой человек согласился на это, девушка подошла сзади с бутылкой из-под алкоголя и надругалась над ним.

Ночью в сети появилось видео изнасилования студента бутылкой. Ролик снял товарищ, с которым покупали подарок школьнице. О случившемся сразу узнали и жители поселка, посмотрев откровенный ролик.

Отец школьницы пригласил на беседу пострадавшего: «Он меня запугал, чтобы я не обращался в полицию. Сказал, что на меня есть конфиденциальная информация. Если буду высовываться, то мне не поздоровится. Меня хотели обвинить, будто это я всех споил и совратил»", — рассказывает парень.

Теперь он собирается подать в суд на тех, кто выложил в сеть видео.

Разбирательством в произошедшем занимается региональное управление Следственного комитета.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость