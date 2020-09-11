Изнасилованный бутылкой парень рассказал свою версию случившегося и заявил об угрозах

«Я гулял и встретил друга. Он пригласил пойти вместе с ним и поздравить знакомую Алису. Мы пошли и купили подарок, потом встретились с девочками. <…> Мы пошли на природу, начали отдыхать. Слишком много выпили, после этого произошел этот инцидент», — рассказал «Вестям Новосибирска» молодой человек.