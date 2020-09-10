Студента изнасиловали бутылкой на дне рождения девочки в Новосибирской области

В Новосибирской области следователи проверяют опубликованное в соцсетях видео с изнасилованием студента, сообщает региональный СК.

Следователей заинтересовало видео, согласно которому в поселке Маслянино «15-летняя девочка совершила противоправные действия в отношении молодого человека».

«Организована доследственная проверка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет НДН.инфо, студенты местного кулинарного колледжа приехали на день рождения 15-летней девочки. Судя по всему, праздник не обошелся без алкоголя.

Когда подростки решили развлечься, именинница, воспользовавшись бутылкой, изнасиловала студента.

Один из гостей праздничного мероприятия снял произошедшее на видео и опубликовал ролик в сети. Предположительно, его также ожидает наказание.

Ранее боец Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой — об этом узнали в части, у потерпевшего случился нервный срыв.