20 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Извержение вулкана началось на Камчатке — он выбрасывает «бомбы»

Действующий вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке. Он выбрасывает вулканические «бомбы», а в скором времени ученые ожидают потоки лавы. Об этом сообщают РИА Новости.

Ключевский вулкан.
Ключевский вулкан.
wikipedia.org.

Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. На данный момент вулкан извергает «бомбы» — раскаленную магму с частотой до 10 взрывов в час.

Извержению предшествовало землетрясение магнитудой 5,7. После него в кратере вулкана заметили свечение.

Ученые уверены, что активность вулкана будет усиливаться, и это приведет к изливам лавы. Также из-за выброса веществ образуются грязевые потоки, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана.

Специалисты готовятся к продолжительному извержению. По их словам, оно может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев и даже года.

Так последнее вершинное извержение Ключевской сопки началось в октябре 2020 года и закончилось только 8 февраля 2021 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость