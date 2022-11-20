Действующий вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке. Он выбрасывает вулканические «бомбы», а в скором времени ученые ожидают потоки лавы. Об этом сообщают РИА Новости.

Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. На данный момент вулкан извергает «бомбы» — раскаленную магму с частотой до 10 взрывов в час.

Извержению предшествовало землетрясение магнитудой 5,7. После него в кратере вулкана заметили свечение.

Ученые уверены, что активность вулкана будет усиливаться, и это приведет к изливам лавы. Также из-за выброса веществ образуются грязевые потоки, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана.

Специалисты готовятся к продолжительному извержению. По их словам, оно может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев и даже года.

Так последнее вершинное извержение Ключевской сопки началось в октябре 2020 года и закончилось только 8 февраля 2021 года.