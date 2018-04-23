Как извержение вулкана: под алтайским городом всю ночь и утро горели поля

Рано утром 23 апреля на барнаульской трассе под Рубцовском загорелись поля. Об этом пишет очевидец Сергей Леер в сообществе "Инцидент Рубцовск". Он сделал видеозапись в 5:40 утра. Тем временем рубцовчане постили ночью в соцсети снимки с заревом, которое похоже на извержение вулкана.
Ранее жители сообщали о пожарах на полях из-за несанкционированных сельхозпалов.
Также 22 апреля в Рубцовске из-за поджога травы загорелось местное кладбище. Так как в городе был сильный ветер, пламя с маленького костра распространилось на большую территорию.
22 апреля на полях было много пожаров
Напомним, что с 12 апреля в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Во время него в регионе полностью запрещено сжигать мусор, горючие отходы, сухие листья и разводить костры на территории населенных пунктов, также в лесных массивах и в садоводствах.
Тем не менее, не все граждане следуют этим запретам. Как пишет региональный главк МЧС, в крае растет число травяных палов, которые могут перекинуться на жилые постройки.
В ведомстве altapress.ru рассказали, что 22 апреля спасателям приходилось выезжать по 32 сообщениям о пожарах на полях. В основном, палы происходили на юго-западе края: в Рубцовске, а также Рубцовском, Поспелихинском, Новичихинском районах и т.д. Горели поля, сухостой. При этом ни один из этих пожаров не перешел на лес или населенные пункты.
Из сообщения МЧС:
— Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по телефону 101.
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