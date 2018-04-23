Как извержение вулкана: под алтайским городом всю ночь и утро горели поля

Зарево от пожара под Рубцовском. 22 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Зарево от пожара под Рубцовском. 22 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Зарево от пожара под Рубцовском. 22 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Зарево от пожара под Рубцовском. 22 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Зарево от пожара под Рубцовском. 22 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Зарево от пожара под Рубцовском. 22 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Зарево от пожара под Рубцовском. 22 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Зарево от пожара под Рубцовском. 22 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

Ранее жители сообщали о пожарах на полях из-за несанкционированных сельхозпалов.

Также 22 апреля в Рубцовске из-за поджога травы загорелось местное кладбище. Так как в городе был сильный ветер, пламя с маленького костра распространилось на большую территорию.

22 апреля на полях было много пожаров

Напомним, что с 12 апреля в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Во время него в регионе полностью запрещено сжигать мусор, горючие отходы, сухие листья и разводить костры на территории населенных пунктов, также в лесных массивах и в садоводствах.

Тем не менее, не все граждане следуют этим запретам. Как пишет региональный главк МЧС, в крае растет число травяных палов, которые могут перекинуться на жилые постройки.

В ведомстве altapress.ru рассказали, что 22 апреля спасателям приходилось выезжать по 32 сообщениям о пожарах на полях. В основном, палы происходили на юго-западе края: в Рубцовске, а также Рубцовском, Поспелихинском, Новичихинском районах и т.д. Горели поля, сухостой. При этом ни один из этих пожаров не перешел на лес или населенные пункты.

Из сообщения МЧС: