Следком: пятерых человек в алтайской Косихе спалил молодой односельчанин

Пожар случился в пятом часу утра. Все находившиеся в доме — хозяин и четверо его гостей — задохнулись угарным газом. Одной из версий произошедшего назывался поджог.

Как рассказали следователи, в частном доме несколько сельчан накануне распивали спиртное. На ночь в доме остались три женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 59 лет.

Пожар начался на веранде.

Людмила Рязанцева,

официального представителя краевого СУ СК:

— Все погибшие вели антисоциальный образ жизни, в доме постоянно собирались компании, распивающие спиртные напитки.

Следствие задержало местного жителя. Предварительно установлено, что 23-летний сельчанин повздорил с погибшими, из-за чего, предположительно, поджог дом. В ближайшее время его заключат под стражу.

Напомним, что месте работали 10 пожарных, прибывших на 2 машинах. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 4:40. Ликвидировать пожар удалось через 19 минут. Однако спасти никого не удалось.