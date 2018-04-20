Следком: пятерых человек в алтайской Косихе спалил молодой односельчанин

Ночью, 20 апреля, из-за пожара в частном доме в райцентре Косиха Алтайского края погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Задержан подозреваемый.
Пожар случился в пятом часу утра. Все находившиеся в доме — хозяин и четверо его гостей — задохнулись угарным газом. Одной из версий произошедшего назывался поджог.
Как рассказали следователи, в частном доме несколько сельчан накануне распивали спиртное. На ночь в доме остались три женщины и двое мужчин в возрасте от 27 до 59 лет.
Пожар начался на веранде.
Людмила Рязанцева,
официального представителя краевого СУ СК:
— Все погибшие вели антисоциальный образ жизни, в доме постоянно собирались компании, распивающие спиртные напитки.
Следствие задержало местного жителя. Предварительно установлено, что 23-летний сельчанин повздорил с погибшими, из-за чего, предположительно, поджог дом. В ближайшее время его заключат под стражу.
Напомним, что месте работали 10 пожарных, прибывших на 2 машинах. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 4:40. Ликвидировать пожар удалось через 19 минут. Однако спасти никого не удалось.
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