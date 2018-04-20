Причиной гибели пятерых человек в алтайском селе мог стать поджог

Сообщается, что специалисты определили это пока по внешним признакам. Окончательно причину возгорания определят эксперты-криминалисты.

В пресс-службе краевого главка МЧС altapress.ru рассказали, что версия поджога действительно есть. Но деталей не раскрыли.

В Следкоме рассказали, что в ближайшие полтора часа будет возбуждено уголовное дело из-за смерти людей на пожаре, тогда и появится официальное сообщение о предварительной версии причины этой трагедии.

Напомним, что пожар случился в Косихе в пятом часу утра. Пять человек, находившихся в доме — хозяин и четверо его гостей — задохнулись от угарного газа.