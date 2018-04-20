Причиной гибели пятерых человек в алтайском селе мог стать поджог

В ночь на 20 апреля, в Алтайском крае из-за пожара в частном доме погибли пять человек. Одной из версий произошедшего стал поджог. Об этом со ссылкой на сотрудников МЧС пишет "АиФ".
Сообщается, что специалисты определили это пока по внешним признакам. Окончательно причину возгорания определят эксперты-криминалисты.
В пресс-службе краевого главка МЧС altapress.ru рассказали, что версия поджога действительно есть. Но деталей не раскрыли.
В Следкоме рассказали, что в ближайшие полтора часа будет возбуждено уголовное дело из-за смерти людей на пожаре, тогда и появится официальное сообщение о предварительной версии причины этой трагедии.
Напомним, что пожар случился в Косихе в пятом часу утра. Пять человек, находившихся в доме — хозяин и четверо его гостей — задохнулись от угарного газа.
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