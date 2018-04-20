Причиной гибели пятерых человек в алтайском селе мог стать поджог

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Происшествия

В ночь на 20 апреля, в Алтайском крае из-за пожара в частном доме погибли пять человек. Одной из версий произошедшего стал поджог. Об этом со ссылкой на сотрудников МЧС пишет "АиФ".

Костер, огонь.
Костер, огонь. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Сообщается, что специалисты определили это пока по внешним признакам. Окончательно причину возгорания определят эксперты-криминалисты.

В пресс-службе краевого главка МЧС altapress.ru рассказали, что версия поджога действительно есть. Но деталей не раскрыли.

В Следкоме рассказали, что в ближайшие полтора часа будет возбуждено уголовное дело из-за смерти людей на пожаре, тогда и появится официальное сообщение о предварительной версии причины этой трагедии.

Напомним, что пожар случился в Косихе в пятом часу утра. Пять человек, находившихся в доме — хозяин и четверо его гостей — задохнулись от угарного газа.

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