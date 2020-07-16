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Происшествия

Известная актриса вступилась за Ефремова и назвала его больным человеком

Елена Проклова встала на сторону Михаила Ефремова, заявив, что строго судить можно только самого себя. Актриса была близко знакома с отцом Ефремова, поэтому очень переживает за его судьбу.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Проклова уверена, что отвечать за свои действия должен каждый человек. И Ефремов здесь не исключение, несмотря на все его таланты

«Но мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий», — цитирует слова актрисы StarHit.

Проклова попросила каждого представить себя на месте Михаила и спросить, как бы он себя повел. Несомненно, Ефремову очень тяжело в этой ситуации и Проклова его прекрасно понимает.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов 8 июня попал в ДТП в центре Москвы — его джип врезался в автофургон, водитель которого погиб. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики.

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