Известная актриса вступилась за Ефремова и назвала его больным человеком

Проклова уверена, что отвечать за свои действия должен каждый человек. И Ефремов здесь не исключение, несмотря на все его таланты

«Но мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий», — цитирует слова актрисы StarHit.