Известная актриса вступилась за Ефремова и назвала его больным человеком

Проклова уверена, что отвечать за свои действия должен каждый человек. И Ефремов здесь не исключение, несмотря на все его таланты
«Но мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий», — цитирует слова актрисы StarHit.
Проклова попросила каждого представить себя на месте Михаила и спросить, как бы он себя повел. Несомненно, Ефремову очень тяжело в этой ситуации и Проклова его прекрасно понимает.
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов 8 июня попал в ДТП в центре Москвы — его джип врезался в автофургон, водитель которого погиб. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики.