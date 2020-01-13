Известная модель выпала из окна внука Никиты Михалкова. Версия дворника

Российскую фотомодель Ксению Пунтус обнаружили ночью 11 января недалеко от дома ее молодого человека — Андрея Бакова. Он приходится внуком режиссеру Никите Михалкову.

Пара незадолго до инцидента отдыхала в одном из московских баров.

Позже Пунтус пришла в себя в больнице. Однако ничего не помнила. Модель находится в тяжелом состоянии.

Мнение врача

Ортопед-травматолог Константин Терновой оценил падение Ксении Пунтус. Врач считает, что травмы девушки соответствуют падению с третьего или четвертого этажа, пишет ura.ru.

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка „приложения“ — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти», — объяснил Терновой.

Люди, находящиеся в нетрезвом состоянии, часто стараются подышать свежим воздухом, из-за чего по неосторожности выпадают из окна, подчеркнул эксперт. Терновой отмечает, что пьяные люди зачастую получают менее тяжелые травмы благодаря тому, что их мышцы в момент падения расслаблены.

«Но с другой стороны, трезвые люди реже выпадают из окон», — заявил врач в интервью «Пятому каналу».

Ксения Пунтус проведет в клинике около месяца, считает ортопед. Согласно прогнозу Тернового, девушке предстоит перенести несколько операций, а затем пройти долгую реабилитацию.

Скорая помощь. CC0

Версия дворника

Однако дворник, который нашел модель, выдвинул версию, что ее выбросили из машины.

«На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А, может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме», — рассказал «МК» дворник, который обнаружил девушку.

Девушку мужчина нашел 11 января в 3:50. Она не могла членораздельно говорить, хотя при этом алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она промычала, что ее зовут Ксения, и не смогла пояснить, как очутилась в этом месте.

Клан Бесогона

Баков заявил полиции, что вернулся с вечеринки пьяным и не знает, что произошло в его квартире. Сама квартира считается местом происшествия и опечатана.

Члены клана Михалковых хранят молчание. Известная актриса Анна Михалкова — мать Бакова — отключила возможность комментирования на своих страницах в соцсетях.