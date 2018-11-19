Известная поп-певица поддержала барнаульского школьника, которого травили в школе

Елена Катина посоветовала Илье и другим жертвам травли не бояться просить о помощи у взрослых. А директора школы попросила взять ситуацию на личный контроль. «Мы, мамы, вверяем вам наших детей, их жизни и будущее», — подчеркнула певица.
Напомним, в середине ноября жительница Барнаула Ульяна Меньшикова рассказала, что ее сына избивают в школе. Мальчик пришел домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. Над ситуацией уже работает детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. История разбирается в Следственном комитете и на комиссии в администрации Барнаула.