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19 ноября
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Известная поп-певица поддержала барнаульского школьника, которого травили в школе

Певица Елена Катина, которая раньше состояла в группе Тату, а теперь делает сольную карьеру, выложила в своем профиле в Instagram видео в поддержку барнаульского школьника Ильи Меньшикова. Мальчик подвергся жестокой травле в школе № 101.

Школьник. Парень.
Школьник. Парень.
СС0

Елена Катина посоветовала Илье и другим жертвам травли не бояться просить о помощи у взрослых. А директора школы попросила взять ситуацию на личный контроль. «Мы, мамы, вверяем вам наших детей, их жизни и будущее», — подчеркнула певица.

Напомним, в середине ноября жительница Барнаула Ульяна Меньшикова рассказала, что ее сына избивают в школе. Мальчик пришел домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. Над ситуацией уже работает детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. История разбирается в Следственном комитете и на комиссии в администрации Барнаула.

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