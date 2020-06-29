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Происшествия

Известные журналист и музыкант прокомментировали поведение Собчак на территории монастыря

Журналист Александр Невзоров оценил происшествие с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

«Звуки, которые издает Ксюша — это подделка под человеческую речь. Она не знает даже азов репортерского ремесла и не умеет работать в некомфортной или агрессивной среде», — объяснил Невзоров.

Он также оценил интеллект Собчак. Невзоров считает, что применять к ней понятие «интеллект» можно, как понятие скорости к табуретке. Невзоров считает, что Собчак и хотела быть побитой.

В подтверждение журналист выделил фразу телеведущей: «Мы находимся на территории РПЦ».

«Она думала, что ряженые фанатички проникнутся и восплачут», — объяснил Невзоров.

Это все равно, что залезть в зоопарке в клетку к голодным павианам и повторять им: «Мы находимся на территории ленинградского зоопарка», пишет ura.ru.

Реакция Шнурова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

Шнуров написал, что Собчак постоянно находится в информационной повестке, потому, что ей недостаточно внимания, упомянув историю с крабовым бизнесом и недавно сломанным носом. Затем в своем стихотворении музыкант сравнил журналистку с Чаком Норисом, а монахов назвал каратистами.

«Ксюху, так сказать, накрыло, всех переорала ором. Мало? Ткнули клумбой в рыло, чтоб не лезла под забором», — отметил Шнуров.

По факту нападения Собчак подала в суд.

Что произошло

27 июня Ксения Собчак заявила, что на нее и съемочную группу «Дождя» напали на территории женского монастыря, настоятелем которого является отец Сергий. Журналистка заявила, что ее побили, а оператору сломали камеру и кисть руки.

В монастыре Собчак собиралась набрать материал для расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о «псевдопандемии» коронавирусной инфекции, и об избиении в монастыре детей.

Сожаление

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сказала заявила, что ситуация с ведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает у нее сожаление.

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