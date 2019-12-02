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2 декабря -12°C

Известного барнаульского фотохудожника не могут найти уже третью неделю

Пропавшего в Москве фотографа из Барнаула Александра Волобуева до сих пор не нашли. Поиски идут уже 15 дней.

Александр Волобуев и Борис Брязгин.
Александр Волобуев и Борис Брязгин.
Олег Богданов

Последний раз мужчину видели вечером 17 ноября. Он не вернулся из Москвы, где проходил съезд фотохудожников.

Приметы:

  • рост 185 см,
  • телосложение нормальное,
  • зелёные глаза,
  • седые волосы.

Был одет:

  • светло-коричневая куртка,
  • бежевая жилетка,
  • темно-синий свитер,
  • голубая рубашка,
  • темные брюки,
  • черная кепка.

С собой:

  • кофр с фотоаппаратурой.

Особые приметы:

  • витилиго.
Пропал Александр Волобуев.
Пропал Александр Волобуев.
lizaalert.org

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Александр Волобуев — один из наиболее известных фотографов Алтайского края. Является членом союза фотохудожников России с 1990 года, победитель многих конкурсов. Сотрудничал со многими российскими издательствами, в том числе с ИД «Алтапресс».

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