Известного барнаульского фотохудожника не могут найти уже третью неделю

Последний раз мужчину видели вечером 17 ноября. Он не вернулся из Москвы, где проходил съезд фотохудожников.
Приметы:
- рост 185 см,
- телосложение нормальное,
- зелёные глаза,
- седые волосы.
Был одет:
- светло-коричневая куртка,
- бежевая жилетка,
- темно-синий свитер,
- голубая рубашка,
- темные брюки,
- черная кепка.
С собой:
- кофр с фотоаппаратурой.
Особые приметы:
- витилиго.
Пропал Александр Волобуев.
lizaalert.org
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Александр Волобуев — один из наиболее известных фотографов Алтайского края. Является членом союза фотохудожников России с 1990 года, победитель многих конкурсов. Сотрудничал со многими российскими издательствами, в том числе с ИД «Алтапресс».