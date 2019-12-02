Известного барнаульского фотохудожника не могут найти уже третью неделю

Пропавшего в Москве фотографа из Барнаула Александра Волобуева до сих пор не нашли. Поиски идут уже 15 дней.

Последний раз мужчину видели вечером 17 ноября. Он не вернулся из Москвы, где проходил съезд фотохудожников.

Приметы:

рост 185 см,

телосложение нормальное,

зелёные глаза,

седые волосы.

Был одет:

светло-коричневая куртка,

бежевая жилетка,

темно-синий свитер,

голубая рубашка,

темные брюки,

черная кепка.

С собой:

кофр с фотоаппаратурой.

Особые приметы:

витилиго.

Пропал Александр Волобуев. lizaalert.org

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Александр Волобуев — один из наиболее известных фотографов Алтайского края. Является членом союза фотохудожников России с 1990 года, победитель многих конкурсов. Сотрудничал со многими российскими издательствами, в том числе с ИД «Алтапресс».