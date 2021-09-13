Известного новосибирского скульптора нашли мертвым в отеле

Тело известного новосибирского скульптора 33-летнего Игоря Самарина с колото-резаным ранением в области шеи нашли в отеле Marriott в центре Новосибирска, пишет Сиб.фм со ссылкой на сестру погибшего Анастасию.

Она опубликовала пост в Instagram с некрологом.

«Его убили в отеле Marriott, страшно», — ответила девушка подписчикам в комментариях.

Также она обратилась к друзьям и знакомым брата, которые знали его как «члена новосибирской команды по греко-римской борьбе» с просьбой не оставлять ситуацию без внимания и предать огласке.

СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее житель Кемерова соблазнил женщину и убил ее сожителя. О последнем никто бы не узнал, но преступник начал хвастаться.