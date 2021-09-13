13 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Известного новосибирского скульптора нашли мертвым в отеле

Тело известного новосибирского скульптора 33-летнего Игоря Самарина с колото-резаным ранением в области шеи нашли в отеле Marriott в центре Новосибирска, пишет Сиб.фм со ссылкой на сестру погибшего Анастасию.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

Она опубликовала пост в Instagram с некрологом.

«Его убили в отеле Marriott, страшно», — ответила девушка подписчикам в комментариях.

Также она обратилась к друзьям и знакомым брата, которые знали его как «члена новосибирской команды по греко-римской борьбе» с просьбой не оставлять ситуацию без внимания и предать огласке.

СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее житель Кемерова соблазнил женщину и убил ее сожителя. О последнем никто бы не узнал, но преступник начал хвастаться.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость