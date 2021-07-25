Сибиряк соблазнил женщину и убил ее сожителя

Житель Кемерова соблазнил женщину и убил ее сожителя. О последнем никто бы не узнал, но преступник начал хвастаться, пишет «Сибдепо».

Про преступление почти никто не знал почти год, но убийца сам начал рассказывать о нем знакомым. Случай произошел летом 2019 года, сообщает сайт СК по Кемеровской области.

«Сотрудники полиции получили информацию, что один из местных жителей среди своих знакомых хвалится тем, что еще год назад убил человека и никто об этом не знает, а он на свободе. Была установлена личность рассказчика, оказалось, что он ранее судим за имущественные преступления и находится под административным надзором, который нарушает.

Выяснилось, что мотивом для убийства послужила неразделенная любовь к женщине. Обвиняемый рассказал, что летом 2019 года познакомился с 39-летним жителем областного центра, который пригласил его к себе домой для совместного употребления спиртного.

Во время застолья злоумышленник пожаловался хозяину дома, что ему негде жить. Последний предложил остаться у него, пожить в его семье, мужчина согласился. При этом пока новый знакомый находился на работе, у него возникли близкие отношения с его женщиной.

В сентябре 2019 года во время совместного употребления спиртного хозяин дома предъявил постояльцу претензии по поводу его взаимоотношений с его сожительницей, стал выгонять из жилища. Разозлившись, квартирант несколько раз ударил мужчину топором. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый сбросил его тело в погреб, а затем закопал в землю. Сожительнице потерпевшего он пригрозил убийством, если она сообщит кому-нибудь о произошедшем.

Своей вины в преступлении мужчина отрицать не стал. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строго режима.