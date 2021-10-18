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Происшествия

Известного питерского баритона по ошибке задержали и силой доставили в отдел

Солист Мариинского театра Виктор Коротич сообщил о своем задержании в Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс».

Императорский Мариинский театр
Императорский Мариинский театр
МАММ/МДФ/russfoto

«Меня избили, укладывали на асфальт, есть повреждения на теле», — поделился артист.

Журналистам солист «мариинки» рассказал свою версию произошедшего.

Трое полицейских подошли к нему на улице в центре Санкт-Петербурга, попросили показать документы — якобы похожий на него человек находится в розыске. Артист был без документов и отказался поехать в отдел полиции для удостоверения личности, опасаясь не успеть на вечерний спектакль. После этого, по словам Коротича, полицейские применили к нему силу.

В главке МВД сообщили, что при патрулировании сотрудники полиции обратились к прохожему с просьбой показать документы (имени прохожего в главке не уточнили).

«Мужчина ответил категорическим отказом, а на предложение проехать в отделение полиции стал оказывать сопротивление», — отметили в главке.

Полицейские доставили мужчину в отдел, установили его личность, опросили, после чего отпустили. Проводится административное разбирательство.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

О солисте

Виктор Коротич — солист оперной труппы (баритон).

Известен исполнением партий Евгения Онегина («Евгений Онегин»), Алеко («Алеко»), Андрея Болконского («Война и мир»), Ивана-королевича («Кащей Бессмертный»), Фигаро («Севильский цирюльник» Россини), Александра I и Николая I («Левша») и др.

Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания.

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