Известного российского врача из Барнаула задержали в Испании

Генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма задержали в Испании по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, пишет « Коммерсант ».

Доктор находился в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации.

Следственный комитет направил в Генпрокуратуру России необходимые материалы для подачи запроса Испании о выдаче Блюма на родину для уголовного преследования.

Звезда фристайла, серебряный призер Кубка мира Мария Комиссарова получила перелом позвоночника во время тренировки в 2014 году за неделю до Олимпиады в Сочи. Девушка потеряла возможность ходить.

В мае 2014 года в Испании доктор «воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки», считают в СК. Врач убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации, но двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились.

В клинике заявляли, что не обещали спортсменке, что она сможет ходить, передает РБК. В июне 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал врача.

Врач. Доктор. Медицина. CC0

По решению суда, его возьмут под стражу на два месяца с момента задержания на территории России.

Отметим, что Евгений Блюм родился в Барнауле, учился в Алтайском медуниверситете, потом поступил в Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова.

Блюм уже был судим, жестоко избил свою вторую жену и украл чужую докторскую диссертацию, узнал eg.ru.

«Я знаю Блюма много лет. Мы учились в одном вузе в Барнауле. Я даже на первых порах помогал ему. Но потом Блюм украл у меня докторскую диссертацию», — рассказывал журналистам доктор медицинских наук, профессор Евгений Соков из московской Клиники лечения боли.