Объявили в розыск российского врача, лечившего звезду фристайла

Следственный комитет объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, следует из ходатайства о заочном аресте Блюма, которое поступило в суд, однако его рассмотрение было отложено из-за неявки прокурора.

Блюм находится в статусе обвиняемого. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и грозит до десяти лет колонии, пишет bfm.ru.

Что произошло

Звезда фристайла, серебряный призер Кубка мира Мария Комиссарова получила перелом позвоночника во время тренировки в 2014 году за неделю до Олимпиады в Сочи. Тогда ей было 23 года. Ее прооперировали в Красной Поляне и Мюнхене. Врачи пришли к выводу, что спортсменка не сможет ходить из-за поперечного паралича. Однако гендиректор НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий в клинике Евгений Блюм заверил, что сможет вылечить ее за год. Стоимость лечения в испанском подразделении клиники в филиале в Марбелье Блюм оценил в 2,3 млн рублей в месяц (27,8 млн рублей в год). Спортсменка полтора года проходила в ней реабилитацию, однако на ноги не встала, сообщает РБК. Со ссылкой на спортсменку агентство пишет, что уголовное дело в отношении Евгения Блюма было возбуждено Следственным комитетом России еще 17 июля 2019 года.

С 2018 года Комиссарова судилась с клиникой Блюма, где ее обещали вылечить и поставить на ноги. Спортсменка обратилась в суд Санкт-Петербурга с просьбой взыскать убытки в 51 млн рублей и моральный вред — еще 5 млн.

Невский районный суд Петербурга в феврале 2020 года частично удовлетворил иск, взыскав с Блюма 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей в виде штрафа.

Путин и спортсменка

В феврале 2014 президент РФ Владимир Путин посетил спортсменку в больнице. Президент получил полную информацию о проделанной Комиссаровой операции от лечащего врача, а также о дальнейшем лечении спортсменки.