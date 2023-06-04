«Ъ»: следователя из Москвы поймали на рекордной взятке почти на 1,6 млрд рублей

В Москве экс-начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Марат Тамбиев в апреле 2022 года получил от хакеров взятку биткойнах, почти в 24 млн долларов или 1,6 млрд рублей.

По версии ГСУ СК и прокуратуры, хакерская группировка Infraud Organization дала Тамбиеву взятку в размере 1032,1 биткоина — на 30 января 2023 это $23,9 млн или 1,6 млрд рублей.

Такие деньги Тамбиев получил за неналожение ареста на активы хакеров.

Официально он и его семья жили на одну зарплату, ни какой дорогостоящей недвижимости не декларировалось.

Тамбиев хранил коды от электронного кошелька с биткоинами в папке своего MacBook Pro под названием "Пенсия". Взломать компьютер правоохранителям удалось только через несколько месяцев.

Сам Тамбиев свою вину в отрицает. Кроме того, он судился со Следственным комитетом, добиваясь восстановления на службе, но его иск отклонили.

Отметим, что взятка в 1,6 млрд руб. является рекордной для сотрудников правоохранительных органов России.

Ранее к 13 годам "строгача" и штрафу в 30 млн рублей приговорили алтайского судью за взятки.