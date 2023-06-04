«Ъ»: следователя из Москвы поймали на рекордной взятке почти на 1,6 млрд рублей

По версии ГСУ СК и прокуратуры, хакерская группировка Infraud Organization дала Тамбиеву взятку в размере 1032,1 биткоина — на 30 января 2023 это $23,9 млн или 1,6 млрд рублей.
Такие деньги Тамбиев получил за неналожение ареста на активы хакеров.
Официально он и его семья жили на одну зарплату, ни какой дорогостоящей недвижимости не декларировалось.
Тамбиев хранил коды от электронного кошелька с биткоинами в папке своего MacBook Pro под названием "Пенсия". Взломать компьютер правоохранителям удалось только через несколько месяцев.
Сам Тамбиев свою вину в отрицает. Кроме того, он судился со Следственным комитетом, добиваясь восстановления на службе, но его иск отклонили.
Отметим, что взятка в 1,6 млрд руб. является рекордной для сотрудников правоохранительных органов России.
Ранее к 13 годам "строгача" и штрафу в 30 млн рублей приговорили алтайского судью за взятки.