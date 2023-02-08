К 23 годам колонии потребовало приговорить обвинение российского экс-губернатора

Прокуратура потребовала приговорить к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет bfm.ru.

Он проходит по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство, совершенных в 2004—2005 годах. Поводом для преступлений стал конфликт в бизнесе. Также «убрали» ненужного свидетеля. Коллегия сочла — политик не заслуживает снисхождения.

Трех других подсудимых прокурор предложил осудить на сроки от 10,5 года до 22 лет заключения.

Срок давности

За убийство закон предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако фигурантам самое суровое наказание не грозит — вмененные преступления превышают 15-летний срок давности.

Ранее Сергей Фургал рассказал о своих сокамерниках и жизни в СИЗО.

В Хабаровске в поддержку бывшего губернатора были организованы многолюдные акции.