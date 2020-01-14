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Происшествия

К поискам пропавших подростков в Алтайском крае привлекли кинологов и водолазов

16-летнего мальчика и 18-летнюю девушку, которые 7 января ушли и пропали в Новоалтайске, до сих пор не нашли, сообщили в краевом ГУ МВД. Правоохранители уже обыскали город и ближайшие садоводства.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека.
visualhunt.com

В розыске участвуют более 60 сотрудников полиции, а так же три кинологических расчета со служебными собаками. Полицейским помогают сотрудники МЧС, к поискам привлекают водолазов.

В распоряжении поисковиков также снегоходы и квадрокоптер.

Обследовали территорию Новоалтайска, село Токарево, несколько садоводческих товариществ, в том числе «Лето» и «Юбилейное», участки трассы от поселка Бажово до Белоярска, другие участки вдоль новосибирской трассы. Ситуацию осложняет обилие снега, отмечают в полиции.

Пропали два подростка.
Пропали два подростка.
vk.com/la_altay

Ранее председатель Следственного комитета поручил принять все возможные меры по активизации поисков, привлечь для этого силы правоохранительных органов, волонтерских организаций, неравнодушных граждан и имеющийся в распоряжении СК России арсенал криминалистической техники.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения молодых людей либо видевших их, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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