К поискам пропавших подростков в Алтайском крае привлекли кинологов и водолазов

В розыске участвуют более 60 сотрудников полиции, а так же три кинологических расчета со служебными собаками. Полицейским помогают сотрудники МЧС, к поискам привлекают водолазов.
В распоряжении поисковиков также снегоходы и квадрокоптер.
Обследовали территорию Новоалтайска, село Токарево, несколько садоводческих товариществ, в том числе «Лето» и «Юбилейное», участки трассы от поселка Бажово до Белоярска, другие участки вдоль новосибирской трассы. Ситуацию осложняет обилие снега, отмечают в полиции.
Ранее председатель Следственного комитета поручил принять все возможные меры по активизации поисков, привлечь для этого силы правоохранительных органов, волонтерских организаций, неравнодушных граждан и имеющийся в распоряжении СК России арсенал криминалистической техники.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения молодых людей либо видевших их, просьба сообщить по телефону