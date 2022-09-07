7 сентября
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Происшествия

К тушению пожара у завода взрывчатых веществ экстренно привлекли спецпоезд

Продолжается пожар возле территории Бийского олеумного завода, сообщает «Интерфакс».

Бийский олеумный завод.
Бийский олеумный завод.
fkpboz.ru

Сотрудники предприятия эвакуированы.

«Предпринимаются все необходимые меры, чтобы справиться с возгоранием. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь паническим настроениям», — говорится в релизе администрации города.

К тушению огня привлечен пожарный поезд.

Причина возгорания пока не установлена.

Местные СМИ сообщали, что территория завода оцеплена, люди с автоматами пресекают любые попытки съемок с места событий ЧП.

Пожар в Бийске 07.09.2022.
Пожар в Бийске 07.09.2022.
«Инцидент Бийск».

О заводе

Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» выпускает взрывчатые вещества промышленного и специального назначения, а также осуществляющий производство и утилизацию боеприпасов и их составных частей.

В 2017 году было возбуждено уголовное дело по факту взрыва на олеумном заводе.

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