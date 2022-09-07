К тушению пожара у завода взрывчатых веществ экстренно привлекли спецпоезд

Сотрудники предприятия эвакуированы.
«Предпринимаются все необходимые меры, чтобы справиться с возгоранием. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь паническим настроениям», — говорится в релизе администрации города.
К тушению огня привлечен пожарный поезд.
Причина возгорания пока не установлена.
Местные СМИ сообщали, что территория завода оцеплена, люди с автоматами пресекают любые попытки съемок с места событий ЧП.
О заводе
Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» выпускает взрывчатые вещества промышленного и специального назначения, а также осуществляющий производство и утилизацию боеприпасов и их составных частей.
В 2017 году было возбуждено уголовное дело по факту взрыва на олеумном заводе.