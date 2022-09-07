Жуткий дым, копоть и запах гари. Кадры устрашающего пожара в Бийске появились в соцсетях

Кадры пожара, охватившего лес в Бийске , появились в соцсетях. По предварительной информации, горит трава рядом с олеумным заводом.

На одном из роликов, опубликованном в «Инциденте Бийска», видно гигантские клубы дыма со стороны промзоны.

Задымление настолько сильное, что его фото делятся жители многоэтажек.

«Сначала загорелась трава и перекинулась на военные склады. Работников эвакуируют», — утверждает один из комментаторов.

«При этом рядом с заводом уже оцеплена территория. Люди с автоматами пресекают попытки съемки. На место оперативно стягиваются силы МЧС и Росгвардии. Здесь же руководители городских подразделений», — передает «Бийский рабочий».

На месте возгорания работают пожарные. По предварительной версии, его причина — незатушенный окурок или «эффект линзы» от стекла.

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