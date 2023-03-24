24 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

К жительнице Алтайского края подали иск за колдовство

Жительница Новичихинского района подала в суд за клевету и получила ответный иск, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Магический шар.
Магический шар.
unsplash.com

Женщина хотела взыскать 60 тыс. рублей с супругов, которые обвинили ее в колдовстве.

Одна из ответчиков направила встречный иск и тоже на 60 тыс. рублей — как компенсацию морального вреда. Якобы ее состояние ухудшилось из-за колдовских действий после того, как ее супруг расстался с дочерью истца.

Суд отказал в удовлетворении обоих исков, указав, что отношения между участниками процесса неприязненные. Нарушений чьих-либо прав не выявили.

Ранее новосибирец угнал автомобиль, который отсудила у него бывшая жена.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость