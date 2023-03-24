К жительнице Алтайского края подали иск за колдовство

Жительница Новичихинского района подала в суд за клевету и получила ответный иск, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Женщина хотела взыскать 60 тыс. рублей с супругов, которые обвинили ее в колдовстве.

Одна из ответчиков направила встречный иск и тоже на 60 тыс. рублей — как компенсацию морального вреда. Якобы ее состояние ухудшилось из-за колдовских действий после того, как ее супруг расстался с дочерью истца.

Суд отказал в удовлетворении обоих исков, указав, что отношения между участниками процесса неприязненные. Нарушений чьих-либо прав не выявили.

Ранее новосибирец угнал автомобиль, который отсудила у него бывшая жена.