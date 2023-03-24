К жительнице Алтайского края подали иск за колдовство

Женщина хотела взыскать 60 тыс. рублей с супругов, которые обвинили ее в колдовстве.
Одна из ответчиков направила встречный иск и тоже на 60 тыс. рублей — как компенсацию морального вреда. Якобы ее состояние ухудшилось из-за колдовских действий после того, как ее супруг расстался с дочерью истца.
Суд отказал в удовлетворении обоих исков, указав, что отношения между участниками процесса неприязненные. Нарушений чьих-либо прав не выявили.
Ранее новосибирец угнал автомобиль, который отсудила у него бывшая жена.