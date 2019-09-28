Кадыров объявил в розыск радовавшихся чужому горю при пожаре в ТЦ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти людей, которые «радовались чужому горю» во время пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном, сообщается на республиканском сайте МЧС.

«Один стоит, снимает и радостно напевает „гори-гори ясно“. Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», — заявил Кадыров.

В торговом центре в момент пожара находилось около 1000 человек, все эвакуированы. В МЧС сообщили, что пострадавших нет.

Однако на совещания по вопросам охраны здоровья населения глава Чечни заявил, что ему приходили аудиозаписи с рассказами плачущих женщин. Они говорили, как у них перед глазами якобы выносят тела сгоревших детей.

«Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?», − возмутился Кадыров.

Распространение сплетен и лживых сообщений является «болезнью», которую нужно лечить, уверен Кадыров.

Возможно причиной пожара в МЧС называли аварийный режим работы электросети, пишет polit.ru.

Ранее в чеченском минздраве рассказали о состоянии здоровья Кадырова. Выяснилось, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ. Сообщения о тяжелом заболевании Кадырова стали распространяться в Telegram 26 сентября, пишет Lenta.ru. Главу республики якобы готовили к отправке на лечение в Москву.