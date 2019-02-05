Как группа барнаульцев в сотрудничестве с экс-полицейским мошенничала с автостраховкой

В Центральный районный суд Барнаула поступило уголовное дело о мошенничестве с автострахованием. Altapress.ru стали известны подробности преступной схемы, в которой, по версии следствия, участвовали четверо жителей Барнаула, включая бывшего сотрудника ГИБДД.

Инсценировала и оформляла

Уголовное дело группы барнаульцев Центральный райсуд Барнаула начал рассматривать в январе. Между тем, ранее споры между одним из действующих лиц преступной группы и страховыми компаниями исследовали в гражданских исках.

Из них следует: группа инсценировала и оформляла ДТП. Предоставляла в страховую компанию акт осмотра авто и фототаблицу повреждений. После чего получала выплаты из страховой компании.

Нравственные страдания

Судя по материалам гражданских дел, участники группы нередко добивались в судах еще и выплаты неустойки за несвоевременную выплату страховки, а иногда и компенсацию морального вреда и судебных издержек.

Участник группы Виктор Мотенков, который обращался в суд с иском как владелец пострадавшего автомобиля, утверждал при этом, что из-за задержки выплат он испытывал нравственные страдания.

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Ставки выросли

По данным СУ СКР, схему получения выплат барнаульцы придумали в 2016 году. Судя по материалам суда, одна из инсценировок вскрылась просто.

По документам, 16 декабря 2016 года на трассе Барнаул — Камень-на-Оби произошло ДТП. Автомобилем BMW 5281 управлял Виктор Мотенков, и по вине водителя грузовика Борисова Mitsubishi Fuso иномарка получила повреждения.

Мотенков представил документы о ДТП в свою страховую компанию и получил 249 тыс. рублей. Причем добился и перечисления неустойки за задержку — плюс почти 15 тыс.

Какое-то время спустя Борисов пошел в страховую компанию оформлять полис ОСАГО. Там ему сказали: из-за того, что он был «виновником» в ДТП, ему придется заплатить за «автогражданку» не 2,5 тыс рублей, а 8 тыс. Однако Борисов в этом ДТП не участвовал и справку, составленную якобы с его участием, считал фиктивной.

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Три разных человека

Мужчина стал разбираться и смог получить в ГИБДД справку: в это ДТП он не попадал. Ведь в этот день он находился на больничном и никуда из Барнаула не выезжал.

В ГИБДД его проинформировали, что участником был не он, а другой человек — некто Аносов, на которого оформлен автомобиль.

Однако через некоторое время к страховщикам обратился третий гражданин — Гулидов. Он объяснил, что он — фактический собственник Mitsubishi Fuso, а Аносов, на которого грузовик оформлен, на автомобиле даже не вправе ездить — он не вписан в полис.

Но и сам Гулидов тоже этого ДТП не совершал. Его грузовик 16 декабря 2016 года стоял в гараже — в зимнее время у него нет заказчиков на грузоперевозки и он на этой машине просто не ездит. В угоне автомобиль тоже не был.

Сымитировал ДТП

В ходе разбирательства по гражданскому делу страховая компания заявила: Мотенков, вероятно, сымитировал ДТП, самого происшествия не было. Причем, возможно, это произошло с помощью сотрудников ГИБДД, предположил представитель компании.

Суд счел аргументы вполне весомыми и вынес решение: Мотенков должен вернуть все, что ему выплатили страховщики.

К тому моменту Мотенков уже находился в СИЗО. А уголовное дело о мошенничестве группы из четырех человек, включая и его, направлено в суд в декабре 2018 года. В краевом следкоме считают, что доказали пять фактов мошенничества группы. В трех из них активное участие принимал бывший сотрудник полиции.

Автомобиль. Мужчина за рулем. СС0

Признал вину

Сам Мотенков полностью признал свою вину, его дело рассматривается в особом порядке — то есть без допроса потерпевших, свидетелей, а также без исследования подсудимым письменных материалов дела и вещественных доказательств.

Дело остальных трех членов группы суд рассмотрит обычным путем. Всем им вменяются в вину преступления, предусмотренные статьей 159.5 УК РФ.

Как уже писал altapress.ru, на получении выплат по ОСАГО и каско специализируется до 90% мошенников в сфере страхования. И чаще всего они имитируют ДТП и необоснованно получают страховую выплату.